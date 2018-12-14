В ДНР повысили стипендии студентам вузов и ПТУ

Донецк, , 11:32 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) всем студентам повысили стипендию на 20%, сообщает 13 декабря «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, такое решение было принято правительством республики. Теперь все студенты, обучающиеся в учреждениях высшего и среднего профессионального образования на очной форме обучения за счет бюджетных средств, будут получать на 20% увеличенные стипендии.

Напомним, ранее директор департамента образования министерства образования и науки ДНР Андрей Алехин заявил, что минобрнауки предложило выпускникам вузов и ПТУ выплачивать «подъемные», а иностранным выпускникам давать жилье. Соцподдержка будет осуществляться в том случае, если выпускник будет работать на госпредприятиях.