Законопроект о трудотерапии за появление в пьяном виде внесен в Госдуму

Москва, , 10:36 — REGNUM Законопроект о наказании обязательными работами за появление в общественных местах в пьяном виде внесло в Госдуму заксобрание Самарской области, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Сейчас появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, наказывается штрафом в размере от 500 рублей до 1,5 тыс. рублей или административным арестом на срок до пятнадцати суток.

Парламентарии предлагают наказывать нарушителей обязательными работами на срок до 50 часов.

«Субъекты административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.21 КоАП, как правило, нуждаются в исправлении и перевоспитании, что в наибольшей степени достигается через трудотерапию (обязательные работы). Метод трудотерапии давно зарекомендовал себя как один из самых эффективных», — указали авторы.