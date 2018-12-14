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Давление растёт: Blizzard сократит поддержку Heroes of The Storm

Общество

Эксперты считают, что такая мера продиктована давлением со стороны Activision

Ирвайн, США, 14 декабря 2018, 10:45 — REGNUM  Компания Blizzard планируют сократить поддержку многопользовательской арены Heroes of the Storm. Часть команды разработчиков переведут на создание неанонсированных проектов, сообщается на сайте компании.

Представители компании сообщают, что в приоритете у Blizzard — разработка и выпуск новых проектов. Активную поддержку Heroes of The Storm прекращать не будут, но сроки выпуска новых героев и тематических мероприятий увеличатся. Все свои усилия разработчики направят на отработку баланса для уже существующего контента игры.

Также стало известно, что Heroes of The Storm прекратит свою деятельность в качестве официальной киберспортивной дисциплины. В частности, в 2019 году Blizzard не станут проводить традиционные соревнования Heroes Global Championship и Heroes of the Dorm. Эксперты считают, что такие меры стали следствием сильного давления со стороны компании Activision.

Напомним, что давление Activision на Blizzard всё чаще обсуждается в игровой среде. Так, разработчик первой части Diablo Дэвид Бревик во время прямой трансляции критиковал и пародировал политику Blizzard. Со слов геймдизайнера, Activision поглощает Blizzard и оставляет её без лучших сотрудников. Эти слова были отсылкой к уходу одного из основателей компании Майка Мордхейма.

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