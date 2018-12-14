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Симуляционный центр Алтайского медуниверситета оснастят за 72 млн рублей

Общество

По итогам конкурсных процедур часть оборудования уже поставлена

Барнаул, 14 декабря 2018, 09:44 — REGNUM  Общий объём средств, который выделен на оснащение симуляционного центра Алтайского медицинского университета в рамках федеральной программы составит 72 млн рублей, сообщает 14 декабря пресс-служба вуза.

На выделенные средства вузом приобретёт высокотехнологичное оборудование, в частности, лапароскопический симулятор с обратной связью, робот-симулятор VI уровня реалистичности с набором разных клинических сценариев, виртуальные тренажеры, экранный симулятор виртуального пациента и другое.

По итогам конкурсных процедур часть оборудования уже поставлена. До конца декабря вуз получит оборудование еще на 23 млн рублей, а окончание комплектации ожидается в первом квартале 2019 года.

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