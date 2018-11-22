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Алтайский медуниверситет откроет бесплатную стоматологию в рамках ОМС

Общество

Отделение позволит принять одновременно до 12 человек

Барнаул, 22 ноября 2018, 07:30 — REGNUM  Алтайский государственный медицинский готовится к открытию нового стоматологического отделения, которое будет оказывать медицинские стоматологические услуги населению, сообщает 22 ноября пресс-служба вуза.

Отмечается, что в отделении жители Алтайского края смогут бесплатно лечить зубы в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

В настоящее время для приема пациентов вузом созданы все условия: проведен ремонт помещений, установлено современное импортное оборудование, в том числе визиограф для рентгеновских снимков зубов.

Стоматологическое отделение Алтайского медуниверситета откроется в главном корпусе вуза в декабре. Имеющиеся мощности позволят одновременно принять до 12 человек, именно столько стоматологических установок закуплено вузом. В нем разместится клиническая база кафедр терапевтический стоматологии и стоматологии детского возраста.

Предполагается, что открытие отделения позволит улучшить условия практической подготовки студентов выпускного курса стоматологического факультета и ординаторов, которые будут ассистировать преподавателям. При этом будут использованы новейшие трансляционные технологии с клинических баз действующих отделений.

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