Сезонный наплавной мост был запущен между Китаем и Россией

Хэйхэ, Китай, , 07:35 — REGNUM Наплавной мост был запущен в эксплуатацию на границе между северо-востоком Китая и Россией и будет использоваться для перевозки персонала в зимнее время года между двумя странами, сообщает агентство Сингьхуа.

Мост с двухполюсной проезжей частью был возведен на девяти барках. Его длина от одного конца до другого составила 600 метров, а ширина — 13 метров. Его эксплуатация началась 12 декабря. Мост связывает китайский города Хэйхэ в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Поднебесной и российский Благовещенск Амурской области.

Схожий мост для грузового транспорта также вскоре будет готов к использованию, сообщил представитель правительства города Хэйхэ, ответственный по транспортным вопросам, Хао Ляньцзян. Два сезонных моста, как отмечается, будут действовать до апреля, пока не растает лёд и на рейс не встанут паромы.