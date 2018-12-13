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На Волыни пенсионера осудили за «сепаратизм» в соцсетях

Общество

Пенсионер призывал освободить Украину от сторонников украинского национализма

Луцк, Украина, 13 декабря 2018, 20:33 — REGNUM  Житель Волынской области получил три года тюрьмы с однолетним испытательным сроком за распространение «антиукраинской» информации в социальных сетях, сообщили 13 декабря Украинские новости.

64-летний пенсионер призывал на своей странице в социальной сети «Одноклассники» «освободить территорию Украины от проукраински настроенного населения», сказано в материалах суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Луцка был заочно приговорён к шести годам тюрьмы за распространение «антиукраинских материалов», однако мужчина вовремя уехал в Россию и избежал украинского «правосудия».

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