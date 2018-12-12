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Жителю Луцка заочно дали шесть лет тюрьмы за «антиукраинскую» агитацию

Общество

Осуждённый вовремя уехал в Россию

Луцк, Украина, 12 декабря 2018, 22:49 — REGNUM  Суд назначил жителю Луцка наказание в виде шести лет тюрьмы за распространение «антиукраинских материалов» в интернете, сообщила 12 декабря пресс-служба СБУ на официальном сайте.

Суд принял такое решение, опираясь на выводы неназванного эксперта, который нашёл в материалах «публичные призывы к насильственному свержению существующего конституционного строя, захвату государственной власти и развязыванию военного конфликта».

В СБУ отметили, что в данный момент мужчина скрывается от украинского «правосудия» в России.

Напомним, 5 декабря 2018 года Служба безопасности Украины отрапортовала о раскрытии сети «интернет-провокаторов», распространяющих лживую информацию о военном положении на территории Украины. В СБУ заявили, что «злоумышленники» действовали по заданию российских спецслужб, однако в очередной раз не представили вообще никаких доказательств.

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