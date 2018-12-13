Четверг, 13 Декабря 2018 года
13:29:44 МСК

В Алма-Атинской области 11 детей попали в больницу после урока химии

Общество

Ученики седьмого класса обратились в амбулаторию с жалобами на тошноту, головную боль, головокружение и спазмы живота

В Алма-Атинской области 11 детей попали в больницу после урока химии
Shaun Fisher
Химические пробирки с растворами

Алма-Ата, Казахстан, 13 декабря 2018, 13:07 — REGNUM  В селе Каракемер Енбекшиказахского района Алма-Атинской области Казахстана 11 школьников попали в больницу с подозрением на химическое отравление, сообщает 13 декабря издание Informburo со ссылкой на областное управление здравоохранения.

Ученики седьмого класса обратились в амбулаторию с жалобами на тошноту, головную боль, головокружение и спазмы живота. После оказания первой медицинской помощи детей направили в центральную районную больницу.

Всем школьникам стало легче уже на следующий день. В настоящее время школьники выписаны. Директор школы Шара Калыкова сказала, что все ученики проводили опыт с фосфором на уроке химии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября правоохранительные органы Карагандинской области Казахстана возбудили уголовное дело по факту массового отравления донерами (шаурмой) в городе Абае.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карагандинской области Казахстана 10 человек отравились шаурмой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравления химическими веществами
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить