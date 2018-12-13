Звезда «Аквамена» исполнил ритуальный танец на премьере фильма

Лос-Анджелес, США, , 13:19 — REGNUM Исполнитель главной роли в фильме «Аквамен» Джейсон Момоа исполнил ритуальный танец на последней премьере картины в Лос-Анджелесе. Видео необычного прохода по красной дорожке опубликовало издание Variety в своём Twitter.

https://twitter.com/Variety/status/1073040018820624384

В компании других актеров Момоа внезапно начал выполнять эмоциональные движения, а в конце даже сломал трезубец. Судя по названию ролика, артисты исполнили хака — ритуальный танец коренного народа маори, расположившегося на землях Новой Зеландии. Подобные движения часто исполняют в качестве приветствия выдающихся гостей или во время какого-либо празднования.

Поклонники «Аквамена» оценили бунтарский перформанс. Несмотря на яростное исполнение, Момоа, по мнению фанатов, выглядит мило.

«Джейсон выглядит мило и пугающе одновременно… Как это возможно?» — удивляется Divya.

«А можно сделать фильм только с этим танцем? Расширенную версию, лол», — попросил пользователь Thea Boyd, Luxe Life.

Ранее Джейсон Момоа в интервью журналистам признался, что не мог сдержать слез во время съемок «Аквамена», и назвал себя «самой большой истеричкой». Актер пояснил, что на его характер очень повлияло воспитание матерью-одиночкой и что его внешность может быть обманчива.

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