На Урале по-прежнему снижается рождаемость и увеличивается смертность

Екатеринбург, , 12:34 — REGNUM В Свердловской области за десять месяцев 2018 года увеличилась смертность и существенно снизилась рождаемость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловскстата.

Так, с января по октябрь 2018 года умерли 49 246 свердловчан, тогда как за 10 месяцев 2017 года — 48 711. За этот же период 2018 года в Свердловской области родились 42 805 детей, а в 2017 году за аналогичный период — на 2202 ребёнка больше.

Существенно снизилось и число заключённых браков. Так, с января по октябрь 2018 года свою судьбу связали 25 994 пар, тогда как за десять месяцев 2017 года — 28 135. Число разводов за аналогичный период осталось на прежнем уровне — порядка 16,5 тыс. с января по октябрь.

В итоге естественная убыль населения в Свердловской области за 10 месяцев составила 6441 человек, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года. В прошлом году убыль составила 3704 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых девяти месяцев 2018 года демографическая ситуация также выглядела неблагополучной. Естественная убыль населения с января по сентябрь составила 6126 свердловчан. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рождаемость снизилась на 2102 ребёнка, а смертность увеличилась на 473 человека.

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