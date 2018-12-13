Starbreeze не сдаётся: процесс реконструкции начался

Стокгольм, , 12:20 — REGNUM Представители компании-разработчика и издателя компьютерных игр Starbreeze поделились первыми подробностями о процедуре реконструкции. Студия планирует сконцентрироваться на разработке новых игровых проектов и продаже отделений, не связанных с разработкой игр, сообщается на сайте Starbreeze.

«Мы cфокусируемся на создании портфолио из игр, разработанных и изданных внутри компании. Мы будем двигаться в этом направлении, однако нашла главная цель — создать качественную компанию в индустрии развлечений остаётся неизменной», — сообщает Микаэль Нермарк, исполнительный директор Starbreeze

Starbreeze планирует найти потенциальных покупателей и финансовых партнёров для долгосрочного сотрудничества. В компании рассчитывают, что реконструкция завершится к середине 2019 года. Представили Starbreeze сообщают, что новые подробности этого процесса появятся до конца декабря 2018 года.

Напомним, что ранее компания Starbreeze подала в суд заявку на реконструкцию. Руководители компании посчитали, что такая мера может временно оградить её от уплаты долгов. Финансовые трудности Starbreeze начались с выхода игры Overkill’s The Walking Dead. После релиза игры акции компании упали в цене почти на 50% — Starbreeze оказалась на грани банкротства.

В декабре в центральный офис компании с обыском приехали полицейские в связи с обвинениями в финансовых махинациях. Представители правопорядка конфисковали рабочие компьютеры и арестовали одного из сотрудников.

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