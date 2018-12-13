Росздравнадзор сможет проверять поликлиники и медцентры

Москва, , 11:31 — REGNUM Право Росздравнадзора по проведению контрольной закупки позволит навести порядок в сфере оборота лекарственных средств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

«Главная цель принятых поправок— защита граждан от фальсифицированной фармпродукции и недобросовестного оказания платных медицинских услуг», — заявил Огуль.

Он отметил, что необходимость с правом контрольной закупки для Росздравнадзора назрела давно — иначе какой это надзор, если он не имеет такой функции.

«Росздравнадзор должен навести в этих сферах порядок, используя новые возможности, которые дают принятые изменения закона. Тем более, что теперь у ведомства есть право проведения контрольной закупки незамедлительно с уведомлением прокуратуры», — сказал депутат.

Принятым законом предусмотрена также возможность проверять, насколько точно медучреждения соблюдают порядки и стандарты оказания помощи, регламенты медицинских экспертиз, диспансеризации, медосмотров и освидетельствований, а также требования по безопасному применению и эксплуатации медизделий и их утилизации.

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