Выйти на протестный митинг в реальности готовы 10% граждан РФ – социолог

Москва, , 11:44 — REGNUM Число граждан РФ, которые не поддержат митинги с политическими требованиями, может быть гораздо больше, чем 74%, полагает заведующий лабораторией методологии федеративных исследований ИнСАП РАНХиГС Дмитрий Рогозин. Об этом он заявил 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя результаты опроса, проведённого «Левада-центром», который показал, что 74% граждан РФ не примут участия в акциях протеста с политическими требованиями.

«Это данные, которые вполне соотносятся со здравым смыслом, — сказал Рогозин. — К этой цифре хорошо бы посмотреть на дополнительное распределение и пересечь её с социально-демографическими характеристиками. Например, с населённым пунктом проживания. Если эти ответы распределились, исходя из нашего здравого смысла, а мы понимаем, что протестная активность в Москве и Санкт-Петербурге выше, чем в сельской местности, тогда это говорит о надёжности этих измерений».

При этом Рогозин отметил, что число людей, которые не поддержат эти митинги, может быть гораздо выше, чем 74%.

«Потому что речь идёт именно об активности — нужно оторваться от телевизора, выйти, попасть в некомфортную ситуацию и, может быть, даже попасть в автозак, — объяснил Рогозин. — Если делать прогноз, сколько людей реально выйдут на улицы, это будет процентов 10. И это еще очень оптимистичная цифра».

Напомним, как сообщается на официальном сайте «Левада-центра» 22−28 ноября, в 52 субъектах РФ был проведён опрос, в рамках которого социологи задавали респондентам следующий вопрос: «Если массовые выступления протеста с политическими требованиями состоятся, вы лично примете в них участие или нет?». В результате 74% опрошенных выбрали вариант ответа «Скорее всего, нет». С вариантом «Скорее всего, да» согласились лишь 22%. Затруднились ответить только 4%.

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