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В Китае на реке Сунгари начался снос одной из старейших в стране дамб

Общество

Дамба будет уничтожена направленным взрывом, а ее полный демонтаж будет завершен к апрелю 2018 года

Чанчунь, Китай, 13 декабря 2018, 08:07 — REGNUM  Рабочие начали демонтаж одной из старейших в Китае дамб на ГЭС Фэнмань в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 12 декабря агентство Синьхуа.

Восьмидесятилетняя дамба тянется на более чем километр через реку Сунгари (Сунхуацзян), а ее ветхая и устаревшая конструкция, как отмечают эксперты, представляет серьезную опасность для местного населения. Дамба тем не менее является знаковой, ее изображение изображено на банкноте номиналом 5 мао (половина юаня).

Дамба будет уничтожена направленным взрывом, а ее полный демонтаж будет завершен к апрелю 2019 года, отметил главный инженер, ответственный за снос сооружения Мэн Цзихуэй.

Примерно в 120 метрах вниз по течению реки Сунгари от старой дамбы была построена новая с общей установленной мощностью 1,48 мегаватт, что почти в 1,5 раза больше, чем у старой. Выработка электроэнергии на новой ГЭС будет запущена сразу после демонтажа старой — в июне 2019 года.

Напомним, что строительство старой дамбы началось в 1937 году во времена японской оккупации, но так и не было закончено. Годы спустя, после образования в 1949 году Китайской Народной Республики ГЭС Фэнмань стала крупнейшей гидроэлектростанцией в Азии на то время.

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Гидроэнергетика
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