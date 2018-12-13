Рейс с застрявшими в Китае туристами «Жемчужной реки» вылетел в Уфу

Иркутск, , 07:38 — REGNUM Самолет российской авиакомпании «ИрАэро» вылетел из китайского Хайкоу в Уфу с первыми туристами, которые застряли на острове Хайнань из-за долгов туроператора «Жемчужная река» перед перевозчиком, сообщает ТАСС.

«Рейс в Уфу вылетел полным», — сказал представитель авиакомпании.

Отмечается, что следующий рейс вылетит из Хайкоу в Самару сегодня, 13 декабря, в 06:55 мск. Другой рейс с туристами должен прибыть в Хабаровск 14 декабря в 12:20 мск.

Напомним, из-за постоянных долгов туроператора «Жемчужная река» около 1,5 тыс. российских туристов не смогли вовремя вернуться с китайского острова Хайнань.

Авиакомпания «ИрАэро» сначала прекратила перевозку туристов, однако позже согласилась вернуть из Китая оставшихся там людей. В отношении туроператора возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

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