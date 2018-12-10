Китайский Хайнань не могут покинуть 1500 туристов из РФ

Хайкоу, Китай, , 05:47 — REGNUM Около 1,5 тыс. российских туристов не могут вернуться с китайского острова Хайнань из-за разногласий туроператора «Жемчужная река» и авиаперевозчиков. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Правовую оценку действиям туроператора и авиакомпаний просит дать глава Ростуризма Олег Сафонов. Он обратился в МВД и прокуратуру.

В настоящее время Хайнань не могут покинуть туристы из Хабаровска, Челябинска и других российских городов. Так, авиакомпания «ИрАэро» приостановила полеты из-за долга, накопившегося у туроператора «Жемчужная река». Долги пока не погашены, пояснил сотрудник авиакомпании.

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