Понедельник, 10 Декабря 2018 года
07:08:04 МСК

Китайский Хайнань не могут покинуть 1500 туристов из РФ

Происшествия

Авиакомпания «ИрАэро» приостановила полеты из-за долга, накопившегося у туроператора «Жемчужная река»

Хайкоу, Китай, 10 декабря 2018, 05:47 — REGNUM  Около 1,5 тыс. российских туристов не могут вернуться с китайского острова Хайнань из-за разногласий туроператора «Жемчужная река» и авиаперевозчиков. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Правовую оценку действиям туроператора и авиакомпаний просит дать глава Ростуризма Олег Сафонов. Он обратился в МВД и прокуратуру.

В настоящее время Хайнань не могут покинуть туристы из Хабаровска, Челябинска и других российских городов. Так, авиакомпания «ИрАэро» приостановила полеты из-за долга, накопившегося у туроператора «Жемчужная река». Долги пока не погашены, пояснил сотрудник авиакомпании.

Читайте ранее в этом сюжете: «ИрАэро» приостановила полеты в китайский Хайкоу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить