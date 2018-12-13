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Оригинал-макет первого альбома группы «Кино» выставят на аукцион

Общество

Эксперты оценили стоимость лота в 280-300 тыс. рублей

Москва, 13 декабря 2018, 01:35 — REGNUM  Оригинал-макет первого альбома «45» рок-группы «Кино» выставят на торги на аукционе в «Литфонде», сообщает пресс-служба аукционного дома.

Сообщается, что дебютный альбом группы, записанный совместно с участниками группы «Аквариум», был выпущен на бобинах в 1982 году. Запись и сведение альбома проходило в Доме пионеров Красногвардейского района Ленинграда. Эксперты оценили стоимость лота в 280−300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября регистрационный номер автомобиля «Москвич-2141», на котором музыкант Виктор Цой попал в аварию, был продан на аукционе «Литфонд» за 2 млн рублей. Также была продана и доверенность на управление автомобилем за сумму в 2,6 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Номер автомобиля, в котором погиб Цой, ушел с молотка за 2 млн рублей

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