Оригинал-макет первого альбома группы «Кино» выставят на аукцион

Москва, , 01:35 — REGNUM Оригинал-макет первого альбома «45» рок-группы «Кино» выставят на торги на аукционе в «Литфонде», сообщает пресс-служба аукционного дома.

Сообщается, что дебютный альбом группы, записанный совместно с участниками группы «Аквариум», был выпущен на бобинах в 1982 году. Запись и сведение альбома проходило в Доме пионеров Красногвардейского района Ленинграда. Эксперты оценили стоимость лота в 280−300 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября регистрационный номер автомобиля «Москвич-2141», на котором музыкант Виктор Цой попал в аварию, был продан на аукционе «Литфонд» за 2 млн рублей. Также была продана и доверенность на управление автомобилем за сумму в 2,6 млн рублей.

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