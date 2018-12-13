Перед Новым годом на Украине запустят новый ж/д маршрут в Польшу

Львов, Украина, , 01:33 — REGNUM С 20 декабря 2018 года «Укрзализныця» пустит поезд из Львова в польский Перемышль, сказано в сообщении, опубликованном 12 декабря на странице предприятия в социальной сети Facebook.

«Поезд будет курсировать круглый год в дни повышенного пассажиропотока и начнет перевозить пассажиров уже во время нынешних праздничных перевозок — с 20 декабря по 7 января, согласно графику», — рассказали в «Укрзализныце».

Напомним, 9 декабря между закарпатским городом Мукачево и столицей Венгрии Будапештом начал курсировать прямой поезд. Со временем его маршрут хотят продлить до Праги.

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