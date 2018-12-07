«Укрзализныця» пустит поезд из Закарпатья в Будапешт

Мукачево, Украина, , 21:16 — REGNUM 9 декабря 2018 года в Мукачево откроют прямое железнодорожное сообщение с Будапештом, заявил исполняющий обязанности главы правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов 7 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Это будет ежедневный прямой маршрут без пересадок. Подвижной состав, курсирующий по евроколее, принадлежит Венгерским железным дорогам. Мы со своей стороны построили отдельную платформу, отремонтировали колею, средства сигнализации и связи», — заявил он.

Кравцов отметил, что путь займёт всего шесть часов, поскольку поезд не будут переоборудовать для езды по узкой европейской колее.

Он также отметил, что в планах продлить маршрут до Праги.

«На Мукачево мы имеем большие планы. Там имеем развитую сеть железнодорожного сообщения со всеми регионами Украины, и создание сети поездов в ЕС позволяет создать мощный хаб для таких перевозок», — подытожил Кравцов.

Напомним, ранее стало известно, что в 2019 году планируют запустить поезд между Львовом и Люблином. В данный момент чиновники рассматривают различные варианты решения проблемы с шириной колеи. Вероятнее всего на границе пассажиров будут пересаживать в другие вагоны.

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