Киев, , 01:31 — REGNUM Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания внёс в список запрещённых ещё 26 книг, сказано 12 декабря на официальной странице ведомства.

Под запретом оказались детективы Дарьи Донцовой, а также несколько детских книг, поскольку в них «пропагандируют силовые структуры страны-агрессора», а также «распространяются мифы о сверхдержаве России».

На Украине запрещён сборник «Поэзия серебряного века» на основании того, что в нём есть «Эпиграмма на Сталина» Осипа Мандельштама.

Напомним, ранее украинские цензоры обнаружили «российскую имперскую пропаганду» в восьми российских книгах, среди которых детские сказки, учебники по психологии и даже советы по пчеловодству.

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