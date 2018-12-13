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На Украине запретили женские детективы и поэзию серебряного века

Общество

«Имперскую пропаганду» нашли даже в сказках

Киев, 13 декабря 2018, 01:31 — REGNUM  Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания внёс в список запрещённых ещё 26 книг, сказано 12 декабря на официальной странице ведомства.

Под запретом оказались детективы Дарьи Донцовой, а также несколько детских книг, поскольку в них «пропагандируют силовые структуры страны-агрессора», а также «распространяются мифы о сверхдержаве России».

На Украине запрещён сборник «Поэзия серебряного века» на основании того, что в нём есть «Эпиграмма на Сталина» Осипа Мандельштама.

Напомним, ранее украинские цензоры обнаружили «российскую имперскую пропаганду» в восьми российских книгах, среди которых детские сказки, учебники по психологии и даже советы по пчеловодству.

Читайте подробнее: На Украине запретили восемь российских книг по психологии и пчеловодству

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Антироссийская пропаганда на Украине
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