На Украине запретили восемь российских книг по психологии и пчеловодству

Киев, , 15:13 — REGNUM Комитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз на территорию страны восьми российских изданий, сказано 30 ноября на официальном сайте ведомства.

Под запрет попала детская сказка Натальи Евдокимовой «Кимка и компания». Цензорам не понравилось то, что главные герои сказки пытаются помочь уродливым трусливым существам «укропам», которые не способны на подвиг. Под запретом также оказалось произведение советского писателя Пантелеева «О белочке Тамарочке», в котором обнаружена «коммунистическая пропаганда».

Книги Максима Батирева «45 татуировок личности. Правила моей жизни» и «Дедушкины советы» пчеловода Евгения Гребенникова запрещены из-за фрагментов, посвящённых русскому патриотизму.

В книгах по психологии «Мудрость психики: Глубинная психология в век нейронаук», «Танцевальная терапия», «Глубинная психология: движущее воображение, Словарь кляйнианского психоанализа» также обнаружены признаки «российской пропаганды», в частности авторы:

«Всячески пропагандируют мифы о «сверхгосударстве» России. Например,…утверждается, что только Россия и русские спасли мир от фашизма во время Второй мировой войны», — сказано в сообщении комитета.

Также под запретом оказалась книга американского астронавта Скотта Келли «Стойкость: мой час в космосе». Украинских цензоров возмутила фраза американца о том, что российская космонавтика «шокирует и вызывает уважение».

Напомним, ранее комитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил пять специализированных российских изданий, а также уточнил, что будет тщательнее просматривать специализированную литературу, поскольку в ней также могут быть «признаки пропаганды государства-агрессора, ее имперских геополитических доктрин».

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