Среда, 12 Декабря 2018 года
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Руководство компании Ikea отказалось открывать магазин в Иерусалиме

Общество

В компании не дают четких комментариев относительно причины отказа от открытия филиала

Иерусалим, 12 декабря 2018, 21:21 — REGNUM  Шведская компания Ikea отказалась от строительство своего пятого израильского магазина в Иерусалиме. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, новый филиал торговой сети будет открыт недалеко от города Бейт-Шемеш.

В Ikea пока не дали каких-либо четких комментариев, касающихся принятого решения. Руководством было лишь заявлено то, что компания «предпочитает работать на периферии». Целый ряд бизнес-аналитиков и других экспертов при этом уверены, что истинная причина — политическая.

Известно, что пятый магазин шведской торговой сети будет открыт в 2020 году в поселении Эштаоль к северу от города Бейт-Шемеш. Новый филиал обеспечит работой 400 жителей еврейского и арабского секторов. На данный момент в стране действуют четыре магазина Ikea: в Натании, Ришон ле-Ционе, Кирьят-Ате и Бэер-Шеве.

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Зарубежная хроника
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