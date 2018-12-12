Участники студенческих волнений в Албании сообщили об угрозах

Тирана, , 21:28 — REGNUM Студенты албанского города Гирокастра сообщили, что преподаватели угрожали исключить их из университета в случае, если те устроят митинги протеста. Это стало причиной того, что до 9 декабря, когда в ситуацию вмешались политические партии, студенты из Гирокастры не могли последовать примеру других студентов страны, вышедших на улицы 4 декабря. Когда же студенты Гирокастры получили возможность митинговать, трое из них были задержаны полицией в связи с отсутствием разрешения на проведение митинга, однако впоследствии они были отпущены на свободу.

10 декабря, когда студенты албанского города Гирокастра продолжили протестовать, городская полиция не позволила им последовать примеру студентов столицы и устроить шествие по городу, из-за чего студенты провели акцию протеста прямо перед зданием университета.

«От нас просто потребовали документ, в котором говорится о том, что управление университета разрешило нам выйти на улицы города, но больше ничего не было, ведь это мирный протест, и мы ничего противозаконного делать не намереваемся», — рассказал один из студентов албанскому новостному агентству «АБЦ ньюс».

11 декабря студенты Гирокастры присоединились к масштабным протестам в Тиране, причем помимо самих студентов в протестах участвовали их родители и другие горожане.

Напомним, студенческие протесты в Албании начались на прошлой неделе и с тех пор не утихали. Причиной возмущения является высокая стоимость обучения и неудовлетворительные условия в студенческих общежитиях.