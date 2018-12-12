В России осталось 1,4 млн ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны

Москва, , 17:44 — REGNUM В России по состоянию на 1 ноября 2018 года проживает 1,4 млн ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оргкомитета «Победа».

В ходе своего выступления вице-премьер сообщила, что в 2019 году единовременная выплата ветеранам составит 44 тысячи рублей и отметила, что правительство «последовательно принимает решения об увеличении такого материального обеспечения».

По её словам, в дальнейшем единовременная денежная выплата ветеранам будет индексироваться в соответствии с инфляцией, а пенсии будут увеличиваться выше показателя инфляции.

Голикова также сообщила, что с момента подписания в 2008 году указа президента России об обеспечении ветеранов жильём на эти цели из федерального бюджета было направлено 322,3 млрд рублей, жильём были обеспечены более 300 тысяч ветеранов.

На сегодняшний день в очереди на улучшение жилищных условий находится 161 участник и инвалид войны, отметила вице-премьер. Она уточнила, что в 2018 году на эти цели отведено около 2 млрд рублей, а в 2019-м — 2,6 млрд рублей.