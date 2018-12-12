Доказать злой умысел почти невозможно: о штрафах за фейковые новости

Санкт-Петербург, , 17:36 — REGNUM Доказать заведомую недостоверность той или иной информации очень сложно, а злой умысел распространителя этой информации — практически невозможно, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 12 декабря, политолог Александр Конфисахор, комментируя предложение членов Совета Федерации установить штрафы в размере до 1 млн рублей за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации.

Как сообщалось ранее, сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова предложили Госдуме установить ответственность в виде штрафа в размере до 1 млн рублей за распространение в интернете и СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации.

Речь идет об информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры.

«Как можно определить заведомую недостоверность той или иной информации? Распространитель информации может сослаться на то, что получил ее от источника, которому он доверяет. И как можно доказать, что гражданин или СМИ, распространяя ту или иную информацию, имели злой умысел?

Угрозой общественной безопасности могут стать очень многие новости. В том числе и те, которые мы видим на федеральных телеканалах. А если доказать заведомую недостоверность нельзя, то эти нормы могут использоваться лишь для ограничения распространения информации», — отметил Александр Конфисахор.