Перевозчиков мигрантов обвинят в нанесении ущерба итальянскому государству

Рагуза, Италия, , 17:02 — REGNUM Представители неправительственной организации Open Arms за перевозку нелегальных мигрантов в порты Италии будут обвинены прокуратурой Рагузы в нанесении ущерба итальянскому государству, сообщает Il Giornale в среду, 12 декабря.

Руководители НПО в марте 2018 года проигнорировали указания министерства внутренних дел, которое возглавлял тогда предшественник Маттео Сальвини Марко Миннити, и доставили в Италию 216 мигрантов, тем самым вынудив государство пойти на незапланированные им расходы. В МВД настаивали на том, что этот корабль должен был доставить мигрантов в другую страну.

Ранее прокуратура Катании уже обвинило руководителей Open Arms, чья деятельность спонсируется фондами Джорджа Сороса, в пособничестве нелегальной миграции.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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