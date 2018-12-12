Названы сроки строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге

Екатеринбург, , 17:26 — REGNUM Строительство храма святой Екатерины в Екатеринбурге начнется весной. Об этом заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам митрополита, зимой никаких работ по строительству храма не планируется. «Ждём весны», — добавил глава Екатеринбургской епархии.

«Передышку» строителей планируют по-максимуму использовать оппоненты храма из городского общественного движения «Парки и скверы Екатеринбурга». По словам соорганизатора сообщества Анны Балтиной, уже более тысячи екатеринбуржцев оставили свои подписи против возведения храма. В ближайшие дни их передадут полпреду президента РФ по УрФО Николаю Цуканову, в Законодательное собрание Свердловской области и другие муниципальные и региональные органы власти.

Горожан возмущает то, что в результате строительства будет уничтожен сквер у областного театра драмы, отметила Балтина в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. До конца 2018 года активисты проведут ещё одну запоминающуюся акцию против постройки религиозного сооружения, добавила соорганизатор.

Напомним, конфликт между РПЦ и екатеринбуржцами по поводу строительства Храма святой Екатерины прорастает из 2010 года. Первоначально храм хотели установить на месте действующего фонтана «Каменный цветок», что вызвало большое возмущение общественности. Попытка построить храм в акватории городского пруда, сделав настоящий «Храм на воде» (на насыпном острове, если точнее), также не удалась из-за сопротивления горожан.

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