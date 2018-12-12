Волгоградское УФАС оштрафовал «Яндекс» за рекламу «экономных» счетчиков

Волгоград, , 15:16 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области оштрафовало компанию «Яндекс» за рекламу электросчетчиков, которые уменьшали показания. Как сообщили 12 декабря в пресс-службе ведомства, компания оштрафована на 200 тысяч рублей.

Дело было возбуждено после того, как в УФАС обратилось ПАО «Волгоградоблэлектро». Рекламируемые счетчики электроэнергии с дистанционным управлением могли уменьшать объемы потребленной энергии. В результате сотрудники ведомства пришли к выводу, что «Яндекс» нарушил несколько положений закона «О рекламе». Например, запрет на рекламу незаконных видов деятельности. После предписания «Яндекс» прекратил распространять эти объявления. Однако это не спасло компанию от штрафа.

«Выявленное нарушение рекламного законодательства со стороны «Яндекс», который со своей стороны допустил распространение рекламы незаконной деятельности, имеет высокую общественную опасность. С учетом всех этих обстоятельств по результатам рассмотрения административного дела на компанию наложен штраф в размере 200 тыс. рублей», — сообщила замруководителя волгоградского УФАС Ирина Никуйко.

«Яндекс» был признан виновным по статье «Нарушение законодательства о рекламе».