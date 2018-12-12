Жительница Дагестана семь лет получала пенсию по лже-инвалидности дочери

Буйнакск, Дагестан, , 15:11 — REGNUM Жительница дагестанского Буйнакска стала фигуранткой уголовного дела за мошенничество при получении выплат и подделку официального документа. В течение семи лет она незаконно получала пенсию благодаря лже-инвалидности своего ребёнка, сообщили ИА REGNUM 12 декабря в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что в 2012 году подозреваемая подала заявление в Пенсионный фонд по Буйнакскому району Дагестана о начислении пенсии в связи с установлением инвалидности её несовершеннолетней дочери. Однако представленная ею справка медико-социальной экспертизы была фиктивной. С тех пор женщина незаконно получила пенсионные выплаты, в том числе компенсации и субсидии, на общую сумму в 926 тысяч рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане расследуется громкое уголовное дело о лже-инвалидах, основными фигурантами которого являются экс-руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы республики Магомед Махачев и бывший депутат Народного собрания Дагестана, брат экс-главы региона Раджаб Абдулатипов.

Первый подозревается в создании, второй — в участии в преступной группе из нескольких десятков человек, которая за деньги устанавливала липовые инвалидности здоровым жителям Дагестана. Благодаря злоумышленникам незаконные пенсионные выплаты получали и получают несколько сотен человек.

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