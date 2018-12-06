Трое жителей Дагестана пять лет незаконно получали пенсию

Дагестанские Огни, Дагестан, , 09:10 — REGNUM Трое жителей города Дагестанские Огни предстанут перед судом по обвинению в крупном мошенничестве. Каждого из них подозревают в незаконном получении пенсионных выплат в размере более 600 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM 6 декабря в пресс-службе Следственного комитета Дагестана.

Установлено, что в 2012 году обвиняемые предоставили в отделение Пенсионного фонда в городе Дагестанские Огни документы о том, что им положена пенсия по старости. Однако сведения являлись ложными, и выплаты им законом не полагались. Средства злоумышленники получали до 2017 года.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава села Гдым Ахтынского района Дагестана подозревается в содействии в незаконном получении пенсионных выплат. Обвинение считает, что он выдал двум жителям села справки с заведомо ложными сведениями о датах смерти их родственников-пенсионеров. Документы гласили, что они умерли позже, чем на самом деле.

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