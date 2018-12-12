Среда, 12 Декабря 2018 года
15:21:32 МСК

Петиция о парковках в Москве собрала 80 тысяч подписей за четыре дня

Общество

Документ размещён на сайте Change.org, его автор — движение «Синие ведёрки»

Москва, 12 декабря 2018, 14:07 — REGNUM  Подписи более 80 тысяч человек стоят под петицией, предлагающей отменить новые условия парковки в центре Москвы и отправить в отставку вице-мэра столицы Максима Ликсутова, курирующего транспортную сферу. Документ размещён на сайте Change.org, его автор — движение «Синие ведёрки».

Петиция создана 8 декабря и по состоянию на 14:00 12 декабря она собрала 81 тысяч 064 подписи в свою поддержку.

Авторы петиции полагают, что система платных парковок в Москве — «это искусственная фрагментация когда-то бывшего единым города на социальные страты, на обеспеченных жителей и гетто».

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 декабря в Москве вводятся новые правила парковки. По ним сокращается бесплатное время стоянки с 15 до 5 минут, отменяются бесплатные воскресенья и резко возрастает стоимость — до 380 тысяч рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Платные парковки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить