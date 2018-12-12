Петиция о парковках в Москве собрала 80 тысяч подписей за четыре дня

Москва, , 14:07 — REGNUM Подписи более 80 тысяч человек стоят под петицией, предлагающей отменить новые условия парковки в центре Москвы и отправить в отставку вице-мэра столицы Максима Ликсутова, курирующего транспортную сферу. Документ размещён на сайте Change.org, его автор — движение «Синие ведёрки».

Петиция создана 8 декабря и по состоянию на 14:00 12 декабря она собрала 81 тысяч 064 подписи в свою поддержку.

Авторы петиции полагают, что система платных парковок в Москве — «это искусственная фрагментация когда-то бывшего единым города на социальные страты, на обеспеченных жителей и гетто».

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 декабря в Москве вводятся новые правила парковки. По ним сокращается бесплатное время стоянки с 15 до 5 минут, отменяются бесплатные воскресенья и резко возрастает стоимость — до 380 тысяч рублей.