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Новгородские студенты прошли стажировку в городе-побратиме Билефельде

Общество

Студенты из России и Германии провели несколько круглых столов и подготовили научно-исследовательский проект

Великий Новгород, 12 декабря 2018, 14:03 — REGNUM  Группа студентов из Института экономики и управления и Гуманитарно-экономического колледжа Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого завершила учебную стажировку в профессиональном колледже им. Рудольфа Ремпеля (Билефельд, Германия), сообщает 12 декабря пресс-служба российского вуза.

Десятилетнее сотрудничество с немецкими коллегами продолжается в рамках совместного проекта «Поддержка развития межкультурной компетенции и профессиональных возможностей молодежи городов-побратимов Великого Новгорода и Билефельда». Стажировка была направлена на развитие у студентов готовности к оперативной адаптации, набора языковых и межкультурных компетенций, ключевых социальных навыков.

«Во время визита российские и немецкие студенты работали вместе по группам, они провели несколько круглых столов и подготовили научно-исследовательский проект», — говорится в сообщении.

Также в рамках учебной программы проводились совместные учебные занятия, семинары, экскурсии на производственные предприятия, знакомство с историей и культурой Германии. В вузе отметили, что преимуществом такой формы международной деятельности является обеспечение полного пансиона в принимающей семье на паритетной безвалютной основе.

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