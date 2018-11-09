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Студенты Новгородского университета прошли антидопинговое обучение

Общество

Проведение мероприятий рекомендовано Минобрнауки России

Великий Новгород, 9 ноября 2018, 15:55 — REGNUM  Курс дистанционного обучения «Антидопинг» прошли студенты кафедры теории и методики физического воспитания Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого в рамках Национального плана борьбы с допингом в российском спорте, сообщает 9 ноября пресс-служба вуза.

Отмечается, что проведение мероприятий рекомендовано министерством науки и высшего образования России. По итогам обучения студентам были выданы сертификаты Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Также в ходе подготовки к педагогической практике будущие преподаватели физкультуры разработали сценарии мероприятий для школьников «За чистый спорт. Допингу — НЕТ!». Подготовленный материал рассчитан на разные возрастные категории учащихся.

С 6 по 9 ноября на кафедре теории и методики физического воспитания прошла апробация этих мероприятий среди студентов с применением современных форм интерактивного взаимодействия.

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