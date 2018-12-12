Талантливым жителям Казахстана вручены госпремии

Астана, , 13:36 — REGNUM Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкаликова вручила лауреатам награды государственной молодежной премии «Дарын» (талант), сообщает 12 декабря агентство «Казинформ».

Премия присуждается в десяти различных номинациях: литературе, науке, дизайне, журналистике, классической музыке, общественной деятельности, спорте, театре, кино и народном творчестве.

Всем лауреатам премии были вручены нагрудный знак и денежная премия в размере 600 тыс. тенге (107 662 рубля).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря в Чимкенте состоялся молодежный форум Shymkent Jastar forumy — 2018, в рамках которого знаменитости Казахстана поделились опытом успешного роста. 2019 год в республике объявлен Годом молодежи.

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