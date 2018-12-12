Найденных в Москве медвежат выпустили в дикую природу

Москва, , 11:09 — REGNUM Двух медвежат, найденных в Москве в феврале 2018 года, выпустили в естественную среду обитания на территории заповедника в Тверской области, сообщили ИА REGNUM 12 декабря в департаменте природопользования и окружающей среды Москвы.

Новорождённых медвежат обнаружили 8 февраля в ТиНАО. Один из жителей увидел рядом с мусорным контейнером коробку, в которой находились животные.

На место выезжали специалисты Центра передержки диких животных департамента. Они передали медвежат в «Торопецкую биологическую станцию «Чистый лес» — структурное подразделение Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника, расположенного в Тверской области.

Животные прошли реабилитацию и оказались готовы к жизни в условиях дикой природы.

«Выпуск медвежат на территории заповедника прошел успешно», — рассказали в департаменте.