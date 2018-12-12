Разработчики из Firaxis показали, как управлять Канадой

Балтимор , США, , 11:06 — REGNUM Разработчики из компании Firaxis Games представили новые подробности дополнения Gathering Storm для Civilization VI: ещё одной игровой фракцией станет Канада, а её правителем — седьмой премьер-министр Уилфрид Лорье, выступавший за объединение своего народа. Об этом сообщается на сайте Firaxis Games.

Канада в игре будет обладать рядом особенностей и специальных механик. Например, способность «Четыре лика мира», которая не позволяет стране стать инициатором или целью внезапной войны. Также Канада получает дополнительный бонус к дипломатическому одобрению за развитие туризма, конкурсные соревнования и успешное разрешение критических ситуаций.

Уникальное здание Канады — «Хоккейный каток». Он генерирует очки престижа, довольства горожан и прибавляет «плюсы» к культуре (игровые ресурсы в Civilization VI) за снег или соседство с тундрой. Особенная боевая единица страны — конная полиция. Она получает значительный бонус боевой силы, находясь рядом с национальным парком. Уникальная способность Уилфрида Лорье в игре — строительство ферм в тундре и сниженная стоимость на покупку клеток игрового поля со снегом. Канада может вести добычу ресурсов на таких клетках в два раза быстрее по сравнению с обычной скоростью добычи в игре.

Напомним, что дополнение Gathering Storm выйдет 14 февраля 2019 года. Последней представленной цивилизацией игры стал народ маори и его вождь Купе. Уникальная способность этой фракции «Путешествие Купе» позволяет маори начать игру в океане и получать бонус к культуре и науке до основания первого поселения. Также разработчики представили Венгрию как одну из игровых фракций. Особая способность её лидера Матьяша I «Король-ворон» позволяет призывать особо мощные войска «Чёрную армию» на поле боя.

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