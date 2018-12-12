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На юге Китая уничтожили 1,5 тонны сырья для производства наркотиков

Общество

Среди уничтоженных материалов было 1236,6 кг кетамина и 297,6 кг хлорида гидроксиламиния

Пекин, 12 декабря 2018, 06:06 — REGNUM  Полиция провинции Хайнань на юге Китая уничтожила 1534,2 кг наркотических веществ и сырья для их изготовления, сообщает 12 декабря агентство Синьхуа.

Среди уничтоженных материалов было 1236,6 кг кетамина и 297,6 кг хлорида гидроксиламиния, которые являются сырьем для изготовления наркотиков, сообщили в полиции уезда Туньчан.

Наркотики и сырье были изъяты полицией Туньчана в рамках специальной операции в провинции Цзянси, которая проводилась в 2015 году. Стоимость наркотиков оценивалась в 247 млн юаней (около $35,8 млн).

Напомним, что власти островной китайской провинции Хайнань инициировали трехлетнюю кампанию по борьбе с наркотиками в ноябре 2016 года. К марту 2018 года в провинции было изъято в общей сложности 8,72 тонны наркотиков и арестовано 5889 подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция провинции Цзянси на востоке Китая арестовала 23 наркоторговцев, изъяв у них 24 кг метамфетамина и психостимуляторов.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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