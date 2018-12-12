Музей столетия Первой мировой войны открылся в китайском порту Циндао

Циндао, Китай, , 05:08 — REGNUM Музей памяти столетнего юбилея окончания Первой мировой войны открылся в китайском городе Циндая в провинции Шаньдун на востоке страны, сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

Музей был построен в парке наследия Циндао, и занимает площадь почти 10 тыс. кв. метров. Он также призван символизировать возврат Циндао под суверенитет Китая во время Первой мировой, как отмечает издание. Однако, по итогам Первой мировой войны Китай город так и не получил, это произошло значительно позже.

В музее представлено свыше 1,8 тыс. экспонатов, включая оружия, военную униформу, газеты, книги и почтовые марки. В музее история войны представлена также и через мультимедиа.

В музее также представлены фотографии и предметы, демонстрирующие вклад китайских рабочих в Европе во время войны.

Напомним, что 23 августа 1914 года японские интервенты вторглись в Циндао, которые были оккупированы немецкими войсками. Позже, 7 ноября того же года немецкая армия потерпела поражение, а город заняли японские войска.

По итогам войны на Парижской конференции было решено оставить города под суверенитетом Японии, что вызывало волнения. Город был передан Китаю только в 1922 году. Однако, Китай владел им недолго, уже в январе 1938 года город вновь взяли японцы.