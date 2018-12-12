На востоке Китая были взяты десятки продавцов метамфетамина

Наньчан, Китай, , 04:55 — REGNUM Полиция провинции Цзянси на востоке Китая повязала 24 наркоторговцев и изъяла у них 24 кг метамфетамина и психостимулятора «магу» на основе метамфетамина и коффеина, сообщили в местной полиции, передает 11 декабря агентство Синьхуа.

Наркоторговец по фамилии Чжу привлек внимание полиция Цзянси еще в марте 2017 года. Расследование показало, что Чжу держал целую сеть наркоторговли. Она занималась закупкой наркотиков в Мьянме, а затем переправляла их в Китай на продажу в нескольких городах провинции Цзянси.

Банда была раскрыта в мае 2017 года в рамках совместной операции полиции провинции Цзянси, Шанхая и провинции Юньньнань. Несмотря на более, чем годовалую давность, информация о случившемся была раскрыта только 11 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, семеро наркоторговцев были задержаны на юго-западе Китая в провинции Юньнань. У них было изъято 66 кг метамфетамина.

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