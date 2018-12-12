Туроператор «Жемчужная река» продавал билеты на несуществующие рейсы

Москва, , 03:27 — REGNUM Туроператор «Жемчужная река» продавал своим клиентам билеты в Китай на фиктивные рейсы, о чем уже уведомлены сотрудники правоохранительных органов, сообщил представитель Росавиации.

Представитель Росавиации подчеркнул, что подобные билеты были проданы и российским туристам в Хайкоу.

«Представители авиакомпании, которые приехали 11 декабря в Росавиацию, проинформировали, что прекратили выполнение полетной программы в Хайкоу еще с 26 ноября. И рейсы в декабре в Хайкоу или из Хайкоу у авиакомпании запланированы не были», — приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что информация, указанная в маршрутной квитанции содержала недостоверные сведения. Таким образом, компания знала, что отправляет туристов на Хайнань заведомо без обратного билета.

Напомним, полторы тысячи российских туристов не смогли вернуться из поездки на китайский остров Хайнань из-за разногласий туроператора «Жемчужная река» и авиаперевозчиков. 11 декабря Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против туроператора.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря авиаперевозчик «ИрАэро» приступил к вывозу российских туристов, застрявших на китайском Хайнане. Отмечается, что первый самолет авиакомпании доставит 363 российских туристов в Казань.

Читайте ранее в этом сюжете: «ИрАэро» начала вывозить застрявших в Китае туристов