Строительные компании Украины страдают от шантажа спецслужб — депутат Рады

Киев, , 23:13 — REGNUM На Украине участились случаи шантажа строительных компаний со стороны спецслужб, заявил депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем 11 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Как только ты начинаешь подготовку строительных работ, тебя «приглашают на разговор» в правильные кабинеты, показывают материалы уголовного производства и настойчиво рисуют, сколько и кому надо занести, чтобы нужные документы в Министерстве культуры оказались подписанными», — рассказал парламентарий.

Он отметил, что застройщики вынуждены закладывать коррупционную составляющую в стоимость готового жилья.

«Рано или поздно за это надо спросить. Иначе какой смысл в этих жалобах и критике?! И это время наступит очень скоро. В следующем году. Дважды. В марте и в октябре — на президентских и парламентских выборах», — подытожил Найем.

Напомним, глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что за последние пять лет Украина добилась значительных успехов во многих сферах жизни, включая борьбу с коррупцией.

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