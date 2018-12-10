В ЕС высоко оценили «значительный прогресс» порошенковской Украины

Киев, , 06:10 — REGNUM Украина за прошедшие после евромайдана годы достигла значительного прогресса во многих областях государственной жизни, убежден глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли. Это удивившее многих мнение он высказал на встрече Европейской бизнес-ассоциации. На каком фоне Мингарелли принялся активно хвалить нынешнюю Украину и ее власти, рассказывает в своем обзоре украинской евроинтеграции автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Предлагая признать достигнутый на Украине «значительный прогресс», Мингарелли особенно подчеркнул, что всё это случилось благодаря нынешнему руководству страны. Успехи, по мнению главы представительства ЕС, сильны и разноплановы:

«Я не буду повторять все те сферы, где был достигнут значительный прогресс. От государственных закупок до макрофинансовой стабильности, от системы здравоохранения до пенсионной системы, от образования до энергетического сектора. Но все мы знаем, что многое сделано и что благодаря этому прогрессу происходит значительное улучшение условий жизни украинского народа».

Такое впечатление, что Мингарелли говорит о какой-то другой Украине, потому что та Украина, которая знакома внимательному постоянному наблюдателю, совсем другая. В ней цветет коррупция, «макрофинансовая стабильность» непрерывно рискует скатиться в дефолт, пенсионеры летом сего года впервые за много лет несколько недель оставались без пенсий, в энергетике (по уверениям экспертов) дефицит мощности добрался до показателей времен энергокризиса 2014 года, а половина больниц (последние данные) уже в следующем году может лишиться государственного финансирования. Успехи?

Впрочем, Минагрелли подразумевал совсем другое, а именно, что Порошенко Евросоюз в целом устраивает, и его переизбранию не противится.

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