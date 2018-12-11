Синоптики предупредили о похолодании и гололёде в Москве

Москва, , 19:59 — REGNUM В Московском регионе к четвергу, 13 декабря, ожидается похолодание в связи с приближением холодного антициклона к Европейской территории России, сообщает Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, 13 декабря температура воздуха в столице в течение суток составит от 0… — 5 градусов. При этом ожидается снег, а на дорогах образуется гололедица, местами сильная.

К концу рабочей недели, 14 декабря, осадки ослабнут, но температура продолжит снижаться. В Москве ожидается −4… −6 градусов, по области местами похолодает до — 9 градусов.

В выходные дни ожидается облачная погода с прояснениями, местами снег. При этом морозы ещё более усилятся. В субботу, 15 декабря, в столичном регионе ожидается −5… −10 градусов ночью, −3… −8 градусов в дневные часы. 16 декабря ночью похолодает до −9… −14 градусов, днем ожидается −7… −12 градусов.

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