Заболеваемость корью на Украине выросла на 9,5%

Киев, , 20:11 — REGNUM За прошедшую неделю на Украине заболели корью 2611 человек, что на 9,5% больше, чем неделей ранее, заявили в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщил 11 декабря официальный сайт ведомства.

Среди заболевших 847 взрослых 1764 ребёнка.

Всего с начала года корью заболели 46 937 человек — 17 418 взрослых и 29 519 детей. От осложнений болезни умерли 15 человек — четверо взрослых и одиннадцать детей.

Чаще всего корью болеют непривитые дети в возрасте от пяти до девяти лет.

Напомним, Украина побила предыдущий рекорд по заболеваемости корью, установленный в 2006 году. Тогда болезнь обнаружили у 42 724 человек.

Читайте также: К концу года Украина может побить рекорд по заболеваемости корью — прогноз