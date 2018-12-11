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Заболеваемость корью на Украине выросла на 9,5%

Общество

Чаще всего заражаются дети от пяти до девяти лет

Киев, 11 декабря 2018, 20:11 — REGNUM  За прошедшую неделю на Украине заболели корью 2611 человек, что на 9,5% больше, чем неделей ранее, заявили в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщил 11 декабря официальный сайт ведомства.

Среди заболевших 847 взрослых 1764 ребёнка.

Всего с начала года корью заболели 46 937 человек — 17 418 взрослых и 29 519 детей. От осложнений болезни умерли 15 человек — четверо взрослых и одиннадцать детей.

Чаще всего корью болеют непривитые дети в возрасте от пяти до девяти лет.

Напомним, Украина побила предыдущий рекорд по заболеваемости корью, установленный в 2006 году. Тогда болезнь обнаружили у 42 724 человек.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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