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К концу года Украина может побить рекорд по заболеваемости корью — прогноз

Общество

Болезнь не могут обуздать почти два года

К концу года Украина может побить рекорд по заболеваемости корью — прогноз
Эпидемия

Киев, 7 ноября 2018, 07:36 — REGNUM  На Украине корью заболело более 36 тыс. человек, заявили в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины 6 ноября на официальном сайте организации.

По оперативным данным, с начала 2018 года заболели 14 111 взрослых и 22 344 ребёнка.

«Если уровень заболеваемости останется прежним, до конца года количество больных корью может превысить наивысший показатель заболеваемости, который был зафиксирован на Украине с 1991 года (42 724 человека в 2006 году)», — сказано в сообщении.

Напомним, корь пришла на Украину в 2017 году из Румынии. Основной причиной массовости заболевания стало отсутствие прививок у населения.

В соседней Польше обеспокоены ситуацией на Украине, правительство разрабатывает закон, по которому в Польшу не смогут въезжать непривитые иностранцы.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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