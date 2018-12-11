Жириновский: Нельзя называть Солженицына предателем

Москва, , 10:34 — REGNUM Писателя Александра Солженицына нельзя называть предателем, а его произведения не сложнее современных фильмов. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

«Сегодня исполняется 100 лет нашему великому писателю Солженицыну. Неприлично, когда некоторые радиостанции … поставили дилемму — он предатель или герой. Как можно писателя называть и предателем, и гением? Мы подталкиваем людей, 64% сказали, что предатель, им вбили в мозги, что он действительно что-то не так делал», — отметил Жириновский.

По его словам, Солженицын описал свою жизнь, которую он прожил в ГУЛАГе.

«А в ГУЛАГ его посадили, потому что он с другом переписывался, обсуждал технику немецкую, какие-то проблемы. То есть наглое вмешательство в переписку и за это 10 лет лагерей. И он описывает жизнь в лагере», — отметил Жириновский.

При этом, вспоминает депутат, интерес к произведениям писателя появился только после того, как их запретили в СССР.

«Нельзя предателем называть человека, которого вся страна приветствовала, когда в 1994 году с Владивостока начал путешествие по всей стране и приехал в Москву. Сейчас, спустя 25 лет, опять предатель, опять плохой, зачем памятник… Нормальный писатель, талантливый писатель, весь мир зачитывается его произведениями. И мы обязали были сдавать экзамены по его произведениям. Они тяжело читаются, но не тяжелее, чем фильм про Собибор», — заявил Жириновский.