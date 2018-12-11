В Дагестане предотвратили вывоз рыбы, занесенной в Красную книгу

Махачкала, , 09:44 — REGNUM Три маломерных судна и граждане без документов задержаны в Дагестане, в районе южной оконечности острова Чечень. В лодках при осмотре было выявлено 10 живых рыб осетровых видов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе пограничного управления ФСБ Дагестана.

Все рыбы были выпущены в естественную среду обитания. Отмечается, что таким образом был предотвращен ущерб водным биологическим ресурсам на сумму около 1,5 млн рублей.

Напомним, рыба осетровых видов занесена в Красную книгу. За её вылов предусмотрена уголовная ответственность, а также штрафы: за одну рыбу осетровых видов, независимо от её размера и веса, штраф составляет 138 тысяч рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Тарумовском районе Дагестана была задержана группа из шести браконьеров, пытавшаяся перевезти около 1,7 тонны осетровой рыбы. Злоумышленники были пойманы с поличным при погрузке 535 особей осетра в специально оборудованные тайники грузовика КамАЗ. Ущерб, нанесённый браконьерами биосреде Каспийского моря, был оценён в 4,5 млн рублей.

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