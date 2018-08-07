В Дагестане выпущено в Каспий 150 тыс. экземпляров русского осетра

Махачкала, , 15:56 — REGNUM В Дагестане выпущено в Каспийское море 150 тысяч экземпляров молоди русского осетра, привезенного из Волгограда. Мальков краснокнижной рыбы везли в контейнерах с мерами особой предосторожности, поддерживая температуру воды на уровне 16 градусов, больше суток. Вес каждого экземпляра составляет около трех граммов, именно при таком весе рыба пройдет период адаптации наиболее быстро, считают специалисты.

Как сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства, инициатором акции по выпуску мальков осетра в Каспий является Махачкалинский филиал ФГУП «Росморпорт». Таким образом компания компенсирует вред, нанесенный водным биоресурсам в результате дноуглубительных работ в акватории Каспийского моря.

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Как отметили в организации, всего в течение августа 2018 года Махачкалинский филиал ФГУП «Росморпорт» выпустит в море более 250 тысяч экземпляров молоди осетра. Стоит напомнить, что еще три года назад в Дагестане было всего шесть рыбоводных хозяйств, специализирующихся на осетре. Общий объем выращенной ими товарной рыбы в 2015 году составил около 150 тонн, а объем полученной икры — около двух тонн.

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