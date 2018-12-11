Голодовка в колонии Якутии: «Провокация появляется там, где есть проблемы»

Якутск, , 08:10 — REGNUM Исправительную колонию №1, где четверо заключённых 4 декабря зашили себе рты, а ещё трое — просто объявили голодовку, посетила уполномоченный по правам человека в республике Сардана Гурьева. Целью её визита была проверка условий содержания осуждённых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении федеральной службы исполнения наказаний по Якутии. Голодовка заключённых, напомним, продолжалась до 8 декабря.

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По информации УФСИН, уполномоченный по правам человека побывала в общежитиях отрядов осуждённых, в том числе на охраняемом изолированном участке особого режима, осмотрела камеры в штрафном изоляторе и другие объекты, проверила медицинские карты заключённых и то, как они обеспечены вещевым имуществом и постельными принадлежностями. Она также провела приём и ответила на вопросы осуждённых, интересовавшихся, будет ли засчитано в общий срок наказания время пребывания в изоляторе и решится ли вопрос обеспечения жильём после освобождения людей из мест лишения свободы.

«Надо сказать, что провокация появляется там, где есть проблемы, — сообщила Сардана Гурьева телеканалу «Округ ТВ» по итогам осмотра камер и общения с осуждёнными. — Поэтому наша задача сегодня — установить проблему. Какие проблемы на сегодня существуют? Насколько обоснованно выдвигаются претензии? Конечно же, до таких фактов, как объявление протеста или акции, мы считаем, что можно было не доводить, поскольку, во-первых, есть определённые внутри правила, порядки, которые надо соблюдать, а как они соблюдаются — есть оперативные позиции, по которым уже изначально должны отрабатывать психологи, своевременно должна оказываться медицинская помощь, своевременно должны решаться все вопросы, которые касаются условий содержания. Если сегодня, действительно, здание старое, и мы видим, что по полу дует, то необходимо своевременно опять же проводить работы по, к примеру, утеплению».

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Омбудсмен также отметила, что запланировано дополнительное общение с осуждёнными, у которых, возможно, ещё остались вопросы. А пока по факту голодовки и зашивания ртов осуждёнными уполномоченный по правам человека, прокуратура региона и якутская прокуратура по надзору за законностью в исправительных учреждениях проводят совместную проверку. Но уже сейчас Сардана Гурьева констатировала необходимость выделять дополнительные средства на текущий и капитальный ремонт и кардинально решать вопросы по содержанию.

«У граждан, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, с которыми я беседовала, в общем-то, есть понимание того, что они наказаны, — также пояснила омбудсмен. — И общество должно сегодня это тоже чётко представлять. В места лишения свободы попадают не по доброй воле, но, с другой стороны, есть определённые права, которые тоже должны соблюдаться. Поэтому здесь должны быть соблюдены требования законодательства, и мы как раз ведём проверку, насколько есть обоснованность, насколько есть необходимость сегодня к принятию оперативных мер, оперативных решений».

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По словам Сарданы Гурьевой, она осмотрела все камеры, где содержатся заключённые, провела внимательный разговор и истребовала объяснения каждого осуждённого, организовала приём осуждённых по разным вопросам, в том числе по состоянию здоровья, от оказания своевременной медицинской помощи и до вопросов о правомерности движения в лицевых счетах денежных сумм.

«Организована медицинская помощь в оперативном порядке тем, кто в ней нуждается. Мной проверены отдельные медицинские карты с точки зрения своевременности оказания мер медицинской помощи. Проверка, конечно же, будет проводиться по медицинской части с привлечением специалистов. Мы должны увидеть сегодня объективную картину, — пояснила также омбудсмен. — Наша цель выяснить, где законодательство соблюдалось, а где было нарушение со стороны осуждённых правил внутреннего распорядка и ведомственных документов со стороны, прежде всего, устава, со стороны сотрудников УФСИН. Исходя из этих позиций будет дана соответствующая объективная оценка именно по фактам, по обстоятельствам, которые мы сегодня имеем».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря семь заключённых колонии Якутска №1 объявили голодовку, четверо из них зашили себе нитками рты. Устроившие акцию протеста осуждённые жаловались на холод в камерах, плохое обеспечение тёплыми вещами и отсутствие медицинской помощи.